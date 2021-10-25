Митрополит Тихон: Строительство дома причта на Воеводы Шуйского в Пскове совершенно законно

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказал о строительстве дома причта на Воеводы Шуйского в Пскове в интервью Daily Storm . По его словам, строительство приходского дома совершенно законно, так как на том месте было много фундаментов.

«Мы решили не на самих фундаментах строить, чтобы не закрыть этот красивый вид, потому что там туристы, а рядом, – захватывая только часть фундамента. Охрана памятников нам согласовала, все городские организации согласовали», – отметил владыка и добавил, что на эту часть территории также претендует гостиница, незаконно присвоившая себе часть земли. На данный момент управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Псковской области вынесено постановление об административнм наказании в виде предупреждения собственнику гостевого дома ООО «Северная Орхидея».

Митрополит Тихон подчеркнул, что предписание о строительстве каких-либо древних построек в Пскове на месте имеющихся фундаментов, которые необходимо занять, исходило от Всемирной организации ЮНЕСКО.

«Исполняя в том числе предписание ЮНЕСКО. <...> Архитекторы какие-то, искусствоведы и прочие подняли крик, когда разобрались, оказалось, что все нормально, никаких вопросов нет. Там гостиница эта, это их частный вопрос – пусть они решают, но вот мгновенно люди заводятся, понимаете, это особое сейчас состояние общества, понимаете, мы не выросли из подросткового возраста, негативизма», – отметил митрополит Тихон.