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Культура / Наследие

Митрополит Тихон: Строительство дома причта на Воеводы Шуйского в Пскове совершенно законно

25 октября 2021 года, 10:25

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) рассказал о строительстве дома причта на Воеводы Шуйского в Пскове в интервью Daily Storm. По его словам, строительство приходского дома совершенно законно, так как на том месте было много фундаментов.

Митрополит Тихон: Строительство дома причта на Воеводы Шуйского в Пскове совершенно законно

«Мы решили не на самих фундаментах строить, чтобы не закрыть этот красивый вид, потому что там туристы, а рядом, – захватывая только часть фундамента. Охрана памятников нам согласовала, все городские организации согласовали», – отметил владыка и добавил, что на эту часть территории также претендует гостиница, незаконно присвоившая себе часть земли. На данный момент управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Псковской области вынесено постановление об административнм наказании в виде предупреждения собственнику гостевого дома ООО «Северная Орхидея».

Митрополит Тихон подчеркнул, что предписание о строительстве каких-либо древних построек в Пскове на месте имеющихся фундаментов, которые необходимо занять, исходило от Всемирной организации ЮНЕСКО.

«Исполняя в том числе предписание ЮНЕСКО. <...> Архитекторы какие-то, искусствоведы и прочие подняли крик, когда разобрались, оказалось, что все нормально, никаких вопросов нет. Там гостиница эта, это их частный вопрос – пусть они решают, но вот мгновенно люди заводятся, понимаете, это особое сейчас состояние общества, понимаете, мы не выросли из подросткового возраста, негативизма», – отметил митрополит Тихон.

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