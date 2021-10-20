Студентка Псковского колледжа искусств победила в Всероссийском конкурсе традиционной культуры

Студентка Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Ольга Зинина победила в Всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.