Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая

Все маршруты эстафеты «Псковской правды» 5 мая финишировали у инсталляции «РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ». Наш фотокорр запечатлел и тех, кто уже завершил маршрут, и тех, кто только готовился к последнему рывку.
«Псковская правда. Электронная версия газеты». Учредители: Администрация Псковской области; Псковское областное Собрание депутатов; АНО ИД «МЕДИАЦЕНТР 60».
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 82069 от 18.10.2021 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Для детей старше 12 лет.
© Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АНО ИД «МЕДИАЦЕНТР 60» и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.fedorova@mh-pskov.ru. (8112) 57-33-50.