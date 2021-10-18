Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая

6 мая 11:50

Все маршруты эстафеты «Псковской правды» 5 мая финишировали у инсталляции «РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ». Наш фотокорр запечатлел и тех, кто уже завершил маршрут, и тех, кто только готовился к последнему рывку.