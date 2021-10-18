МЕДИА

 Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая

33 фото

Эстафета «Псковской правды»: команда

27 фото

Эстафета «Псковской правды»: 7-й этап

23 фото

Эстафета «Псковской правды»: 6-й этап

33 фото

Эстафета «Псковской правды»: 5-й этап
6 мая 11:50

Все маршруты эстафеты «Псковской правды» 5 мая финишировали у инсталляции  «РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ». Наш фотокорр запечатлел и тех, кто уже завершил маршрут, и тех, кто только готовился к последнему рывку. 



Автор: Андрей Степанов
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
Эстафета «Псковской правды»: финишная прямая
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