МЕДИА

 Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона

91 фото

Детские забеги VII Псковского марафона

42 фото

Портрет усадьбы

40 фото

«Малиновый звон»

42 фото

Большая и маленькая

25 апреля 10:17

24 апреля прошел основной день VII Псковского марафона. Участие в забегах несмотря на дождь приняли 800 человек. Они преодолели дистанции в 1, 5, 10,5, 21,1 и 42,2 километра.



Автор: Андрей Степанов
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
Основной день VII Псковского марафона
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