22 апреля 12:13

В Пскове в 39-й раз проходит традиционный турнир по боксу «Малиновый звон», посвященный памяти Евгения Лазебного. В нем участвуют больше ста спортсменов из Псковской области, городов Северо-Запада, Московской, Тверской областей, Беларуси.