МЕДИА

 «Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»

42 фото

Большая и маленькая

26 фото

Потушили

41 фото

Своих не бросаем

50 фото

Таков путь
22 апреля 12:13

В Пскове в 39-й раз проходит традиционный турнир по боксу «Малиновый звон», посвященный памяти Евгения Лазебного. В нем участвуют больше ста спортсменов из Псковской области, городов Северо-Запада, Московской, Тверской областей, Беларуси. 



Автор: Андрей Степанов
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
«Малиновый звон»
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