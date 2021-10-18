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 Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь

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Тяжкий груз
10 апреля 17:41

9-10 апреля в спортивном комплексе «Олимп» состоялись чемпионат и первенство Пскова по тхэквондо. Турнир включал в себя две дисциплины личных соревнований: формальный комплекс туль и поединки (массоги).



Автор: Андрей Степанов
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
Таков путь
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