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 Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз

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«Спасти нельзя оставить…»
23 марта 15:37

Чемпионат Псковской области по гиревому спорту состоялся 23 марта. Более 30 спортсменов приняли участие в пяти категориях. Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел финал соревнований и награждение победителей.



Автор: Андрей Степанов
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
Тяжкий груз
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