МЕДИА

 Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти

31 фото

Место сборки

45 фото

Шпаги звон

47 фото

Дума о городе

42 фото

Серебряный мяч
26 февраля 18:04

25-27 февраля в Пскове проходит турнир по хоккею, посвящённый подвигу легендарной 6-ой роты. Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел один из матчей.



Автор: Андрей Степанов
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Турнир памяти
Смотрите также