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Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
Шпаги звон
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Давай, до свидания!
20 февраля 08:40

19 февраля на стадионе «Машиностроитель» состоялось первенство Пскова по фехтованию на шпагах. По его итогам будет сформирована сборная Пскова, которая примет участие в Межрегиональном турнире «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.



Автор: Андрей Степанов
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Шпаги звон
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Шпаги звон
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Шпаги звон
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Шпаги звон
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Шпаги звон
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Шпаги звон
Шпаги звон
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