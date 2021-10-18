Шпаги звон

20 февраля 08:40

19 февраля на стадионе «Машиностроитель» состоялось первенство Пскова по фехтованию на шпагах. По его итогам будет сформирована сборная Пскова, которая примет участие в Межрегиональном турнире «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.