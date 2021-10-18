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55 фото

Метод погружения

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300 лет спустя

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Мороз и иней

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Ход коньком
20 января 17:39

Этап городской олимпиады по ОБЖ состоялся 20 января на базе псковского лицея № 4. В его рамках старшеклассники Пскова состязались в стрельбе. 



Автор: Андрей Степанов
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