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 Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов

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26 декабря 11:53

«Матч ветеранов», посвященный 75-летию отечественного хоккея, состоялся в Ледовом дворце Пскова. На лёд вышли сборные команды Пскова и Великих Лук.



Автор: Андрей Степанов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
Игры ветеранов
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