Рождественское чудо

23 декабря 11:25

Благотворительная рождественская ярмарка в 11-й раз прошла в Псковской инженерно-лингвистической гимназии Пскова. В этом году на ней удалось собрать более 500 тысяч рублей для подопечных Псковского областного отделения Российского детского фонда.