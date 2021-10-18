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 Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо

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Торг уместен!

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28 фото

Пушкин вернулся
23 декабря 11:25

Благотворительная рождественская ярмарка в 11-й раз прошла в Псковской инженерно-лингвистической гимназии Пскова. В этом году на ней удалось собрать более 500 тысяч рублей для подопечных Псковского областного отделения Российского детского фонда.



Автор: Андрей Степанов
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
Рождественское чудо
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