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Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
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45 фото

Зима пришла!

36 фото

Побежали!

26 фото

След «железного оленя»

40 фото

Праздник к нам приходит
5 декабря 17:18

Финальные игры на кубок Пскова по баскетболу состоялись 4 и 5 декабря. Соревнования проводились среди мужских команд. Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел одну из финальных игр.



Автор: Андрей Степанов
Движение вверх
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Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
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Движение вверх
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Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
Движение вверх
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