Движение вверх

Праздник к нам приходит

5 декабря 17:18

Финальные игры на кубок Пскова по баскетболу состоялись 4 и 5 декабря. Соревнования проводились среди мужских команд. Фотокорреспондент «Псковской правды» запечатлел одну из финальных игр.