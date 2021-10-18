МЕДИА

 Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!

45 фото

Зима пришла!

26 фото

След «железного оленя»

40 фото

Праздник к нам приходит

34 фото

#разговорвлофте
4 декабря 17:20

С 4 по 5 декабря на стадионе «Машиностроитель» проходят чемпионат и первенство Пскова по легкой атлетике. В программе соревнований бег на 60, 400, 800 и 1500 метров, бег с препятствиями на 60 метров и прыжки в высоту.



Автор: Андрей Степанов
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
Побежали!
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