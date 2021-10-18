4 декабря 17:20

С 4 по 5 декабря на стадионе «Машиностроитель» проходят чемпионат и первенство Пскова по легкой атлетике. В программе соревнований бег на 60, 400, 800 и 1500 метров, бег с препятствиями на 60 метров и прыжки в высоту.