МЕДИА

 #разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте

36 фото

Имперское «озеро»

20 фото

Зри в «Корень»

40 фото

Пит-стоп

24 фото

Новый город

25 ноября 11:20

24 ноября в Пскове в креативном пространстве «Лофт» состоялась первая встреча в рамках нового проекта #разговорвлофте, где участники обсудили, есть ли место в городе для молодых художников.



Автор: Андрей Степанов
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
#разговорвлофте
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