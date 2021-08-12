Футбол vs борщевик

У деревни Родина в Псковском районе появилось настоящее футбольное поле. Его создатель - спортсмен, глава некоммерческой организации «Футбольный клуб «Псковский район» Артем Смирнов - рассказал «Псковской правде», кто его вдохновил на строительство спортивной площадки, как он поборол борщевик и когда на окраине Пскова появится новый спортивный комплекс.

- Как и когда идея создать собственное футбольное поле пришла вам в голову? - Идея появилась пару лет назад. В Пскове чувствуется нехватка мест, где можно заняться футболом, и я решил, что займусь этим делом. Я и раньше занимался футболом и знаю, как все устроено. К тому же у меня растет сын, который тоже хотел бы заниматься футболом. В Пскове только одна бюджетная секция и она на другом конце города – не сподручно туда ездить. Кроме того, секция принимает всех желающих, а это значит, что там общефизическая подготовка, а не футбол.

- С чего начинался ваш путь? - Я открыл некоммерческую организацию «Футбольный клуб «Псковский район» и попросил у государства участочек. Спустя год мне предоставили участок, соседние земли я выкупил сам - за свой счет. Вся территория там была в борщевике, поэтому пришлось обработать участки, уничтожить борщевик и завозить новый грунт: потому что на участке был уклон. Специальной техникой мы все выровняли и укатали катком. Уже второй год я занимаюсь тем, что стригу газон. - Какие у вас дальше планы? - Хотел начать строить забор, но не могу получить документы от комитета по имуществу. Без договора тратить деньги на здание с раздевалками и душевыми, на забор, не хочется. Кроме того, без договора я не могу подключить свет. Это также оттягивает строительство. Хотя на мой счет уже создавались комиссии: хотели проверить, насколько я идейный человек, а не спекулянт. Проходили и публичные слушания: выясняли не буду ли я мешать соседям. Но так как я купил все соседние участки, в слушании участвовал Псковский район, волости с сельсоветом местным.

- Для кого предназначено поле? - Планирую организовать здесь бесплатную детскую секцию и физкультурный комплекс. В него будет входить не только футбол, но и волейбол, гандбол, баскетбол, настольный теннис. И очень хочется бильярдную. Планы грандиозные, но я должен все успеть. Нужно построить летнюю площадку для футбола с искусственным покрытием, крытую площадку для настольного тенниса и бильярда, зал для зимнего времени, а также уличные площадки для баскетбола и волейбола. Хочу развивать спорт. - Играет ли кто-нибудь на поле сейчас? - На этой неделе договорились с любительской футбольной лигой из Пскова. Команда из этой лиги будет заниматься тренировками бесплатно. То есть поле предоставляется бесплатно, а они за свой счет будут нанимать тренера. Кроме того, у меня есть договоренность с любительской футбольной лигой Российской Федерации: в следующем году я заключаю с ними контракт и буду проводить турниры всероссийского уровня. Если короче, то я покупаю франшизу, и мы действуем в команде ЛФЛ РФ.