Очень странная история. Академическая гребля Псковской области — это, возможно, наша главная спортивная гордость, украшенная семью олимпийскими медалями. При этом дела в псковской гребле сегодня плохи. В регионе наблюдаются несколько острых социальных конфликтов, в которых роль эдакого народного заступника взяли на себя псковские профсоюзы — Облсовпроф, а точнее их руководитель Ульяна Михайлова. О том, что роль эта сугубо политическая, «Псковская правда» уже писала. Пришла пора высказаться и спортивному обозревателю. Тем более что повод есть. В то время как профсоюзы митингуют обо всем подряд и снимают карикатурные критические ролики о темах, которые вообще никак их не касаются, есть проблема, в которую они погружены полностью. Эту проблему они предпочитают не освещать, не обсуждать, не решать и вообще не считают себя за нее ответственными. Имя этой проблемы — «Ника». Или Ульяна. В общем, давайте разбираться.

«Спартак» и «Динамо»

После Великой Отечественной войны гребной спорт в Пскове возрождали в числе первых. Спутниками процесса выступило общество силовиков «Динамо». Так появилась гребная база «Динамо» между железнодорожным и мостом имени 50-летия Октября в Пскове. Сегодня база «Динамо» обветшала. Заниматься в ней нельзя. Вкладываться в чужое имущество бюджетными деньгами тоже нельзя. Попытка оживать базу через головной офис «Динамо» в Москве к успехам не приводит. При этом у местного отделения общества таких возможностей нет. Гребная база «Ника» была создана также после войны, но обществом «Спартак». Академическая гребля по сути поствоенная тренажерка. Только на свежем воздухе и в команде — двойки, четверки, восьмерки. Советские профсоюзы (это и есть «Спартак») греблю любили и занимались ею в нерабочее время, участвовали в спартакиадах. После распада Союза база осталась на балансе областной профсоюзной организации. В лихие девяностые, которые в Пскове продлились до конца нулевых, никому особо и в голову не приходило базу вернуть. Между тем, сами профсоюзы как спортивный объект в новой истории ее не рассматривали. Гребная школа платит аренду, ремонт там никто никогда не делал, на втором этаже открылось кафе «Фрегат», занявшее добрую половину пространства и аффилированное с одним из профсоюзных лидеров. Итак, на данный момент в славном гребном городе Пскове мы имеем две «чужих» гребных базы, тогда как гребцам высшего спортивного мастерства и тем, кто находится в ближайшем резерве сборной области, попросту негде заниматься. Про «Динамо» мы сегодня говорить не будем — это реально сложно, учитывая вертикаль управления организацией. Поговорим о тех, кто может принести пользу олимпийскому виду спорта здесь, но почему-то не делает это.

«Ника» и Ульяна

У областного совета профсоюзов большой фонд недвижимого имущества — санатории, офисные здания, спортобъекты. И если с санаториями и офисами все понятно — они используются самими профсоюзами по назначению и встроены в систему преференций для членов профсоюзных организаций, то вот со спорт- объектами творится беспредел. «Псковская правда» уже неоднократно вспоминала историю с Домом физкультурника за администрацией области, который, как и «Ника», функционирует исключительно в качестве пространства под аренду и откуда то и дело выселяют неплатежеспособных спортсменов. Капитальным ремонтом в экс-«Пауэре» не пахнет. Обладатели профсоюзных билетов там на льготных условиях не занимаются. Тоже самое и с «Никой». Здесь немного отвлечемся. Императорский гребной клуб «Знамя» в Санкт-Петербурге тоже после распада Советского Союза был оставлен профсоюзам. История, традиции, невозможность эффективного использования вынудили профсоюзы пойти на уступки и вернуть клуб городу — теперь он встроен в петербургский спорт. В Пскове о подобном никто всерьез не говорил. Зато всерьез «Нику» пытались продать семь лет назад. В ситуацию вмешалась администрация области, «Нику» спасли. Хотя параллельно городские власти уже искали новое убежище для гребцов. Сегодня «Ника» рада, что ее не выселяют, хотя и не может вкладываться в развитие инфраструктуры за нецелевое расходование средств. Когда состояние спартаковской базы достигнет динамовского и надзорные органы запретят занятия детей, тогда, наверное, вновь всплывет вопрос о переезде. Но пока этого не произошло, мы спросили у самой Ульяны Михайловой — лидера псковских профсоюзов, тщательно создающего образ борца за справедливость: «Почему базу не хотят отдать в спортивное ведомство, попутно выселив оттуда и «Фрегат», тем более что члены профсоюзов по всем признакам на базе греблей не занимаются?» Ответ был получен в социальной сети, его скриншот сохранился в редакции: «А почему вы мне этот вопрос задаете? Я выборное лицо))) Собственник — СОП «Псковский областной совет профсоюзов» в лице коллегиального органа — Совета. Приходите к людям и спросите у них, зачем им имущество. Вам быстро и четко ответят компетентные люди». Оставим на совести Михайловой, что она, как председатель Совета, вполне может сама инициировать этот вопрос перед своим коллегиальным органом. Но спросим этих людей, которые в него входят: «Зачем вам гребная база, где гребцы гости, тогда как великая история псковской гребли может из-за вас оборваться прямо на наших глазах?»