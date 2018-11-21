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Общество / Здоровье

К врачу с комфортом

В Пскове создают «Бережливую поликлинику»

Текст:
Наталья Баранова
21 ноября 2018 года, 21:00
Фото: Андрей Степанов
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Пилотной площадкой стало отделение городской поликлиники на улице Кузнецкой, куда ходят жители центра города.

В конце прошлого месяца здесь закончили ремонт первого этажа и входа, его оборудовали электроподъемником для инвалидов. Зона ожидания стала более комфортной для пациентов. На первом этаже установили электронные табло и инфоматы, при помощи которых можно будет записываться к докторам, в том числе и к узким специалистам.

— После записи, которая занимает всего пару минут, документы пациента будут ждать уже на приеме, — рассказала заведующая псковской объединенной поликлиникой Галина Невалённая. — Такой подход позволил серьезно сократить очереди в регистратуру. Также в поликлинике сейчас тестируют и электронную систему выписки льготных рецептов.

Будем работать с молодежью через соцсети, чтобы они помогали своим пожилым родственникам освоить электронную запись.

В холле поликлиники появилась удобная навигация в виде ярких стрелок-указателей, а регистратура стала более просторной. В общей сложности на модернизацию поликлиники ушло около 5 млн рублей из средств Фонда ОМС. Поликлиника на Кузнецкой — первое региональное учреждение здравоохранения, где началась работа по построению обновленной системы работы с пациентами. 14 ноября ее посетил губернатор Михаил Ведерников.

— Эта поликлиника должна стать образцом, опыт которого мы впоследствии сможем распространять на другие лечебные учреждения региона. Важно, чтобы людям было удобно и они как можно меньше времени проводили здесь, — сказал Михаил Ведерников. — Учреждение должно работать на полную мощность.

Михаил Ведерников обсудил с Галиной Невалённой возможности предоставления жилья молодым специалистам, кадровую проблему — а она по-прежнему стоит очень остро, поликлинике нужны 38 врачей-специалистов, поставку нового оборудования.

— В регионе необходимо разработать гибкую, вариативную систему различных мер поддержки для привлечения медицинских кадров, — подчеркнул Михаил Ведерников.  

Губернатор порекомендовал учитывать опыт других регионов, где уже реализуют проект «Бережливая поликлиника». 

КСТАТИ

Михаил Ведерников предложил провести анонимное анкетирование среди медиков, чтобы лучше узнать об их нуждах.

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