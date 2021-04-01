Первоклассный прием

При этом Любовь Николаева уверена, что проблем с определением, в какую школу нужно подавать документы, не возникнет: - Родители знают это чисто территориально: они понимают рядом с какой школой живут. Если родитель знает, что он живет рядом с 24-й школой, он может выйти на сайт 24-й школы и посмотреть там, какие территории закреплен.

Как подать заявление?

Когда школа определена, необходимо написать заявление. Его бланк и пример заполнения, как правило, можно найти на сайте учебного учреждения. Там же прописана остальная информация: необходимые документы, льготы при зачислении в школу, количество мест и другая необходимая информация.

Для приема в школу обычно требуются паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, документ о регистрации ребенка по месту жительства, справку о составе семьи (при использовании права преимущественного приема) и справку с места работы родителя (для внеочередного или первоочередного приема). Последнее доступно для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. Заявления принимаются с 1 апреля до 30 июня. При этом есть несколько способов подачи: заказным письмом, через школьный сайт или на адрес школьной электронной почты.

Есть ли какие-то собрания для родителей или испытания для детей?

В настоящее время школы не могут проводить массовых встреч родителей будущих первоклассников из-за ограничительных мер по коронавирусу. Ранее, по словам директора ППК, программа приема начиналась с общего собрания: рассказывали о школе, представляли учителей.

- Теперь мы ограничиваемся только презентацией на сайте школы. Но я считаю, что информация на сайте школы размещена полная: там даже есть специальный раздел, где приведены все нормативные документы, новое положение о правилах приема в школу, распоряжение главы администрации Пскова о закрепленных территориях, бланки заявлений в первый класс, - отметила Любовь Николаева. Испытаний для детей в ППК тоже нет. Однако, по желанию родителей школа предлагает бесплатные консультации у психологов и логопедов. А ещё родители будущих первоклассников Псковского педагогического комплекса могут выбрать направление, по которому будет обучатся ребёнок.

Когда родители узнают, принят ли ребёнок?

- Мы до конца июня принимаем заявления от тех родителей, которые проживают на территории, закрепленной за нашей школой, а потом в течение трех дней начинаем зачислять детей в школу, - рассказала Любовь Николаева. Отказать в зачислении ребёнка могут только если в школе не осталось мест. Но, как отметила директор ППК, такого, как правило, не случается. Иная ситуация может сложится у тех, кто подаёт документы в школу не по прописке, а по желанию. Во-первых, о том, сколько мест будет для таких первоклассников, каждая школа сообщит только после окончания первой волны зачисления, но не позднее 5 июля. Далее, с 6 июля, начнётся приём документов от «незакреплённых» детей.