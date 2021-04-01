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Общество / Образование

Первоклассный прием

В России изменились правила зачисления первоклашек в школы.

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Редакция
1 апреля 2021 года, 17:47
Фото: Дарья Хваткова
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В России заработали новые правила приёма первоклашек в школы. Во-первых, позже обычного стартовал приём заявлений от родителей: по всей стране он открылся только 1 апреля. Во-вторых, теперь то, в какую школу пойдёт ребёнок, зависит не от выборы мамы и папы, а в первую очередь от прописки будущего первоклассника. В-третьих, чтобы узнать, зачислен ли ребёнок, придётся подождать до июля. Ещё одно новшество коснётся тех, кто хочет пойти не в соседнюю школу, а в ту, которая кажется лучшим вариантом для обучения.

О том, как же на практике заработали нововведения и что делать родителям первоклашек, «Псковской правде» рассказала депутат Псковской городской Думы, директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева.

Как найти свою школу?

За каждым образовательным учреждением теперь закреплена определённая территория, как правило, это улицы, расположенные по соседству. В первую очередь в школы будут принимать детей именно с этих территорий, остальных же — только при наличие вакантных мест после первой волны зачисления.

Территориальное распределение в каждом муниципалитете утвердили местные власти. Соответствующее постановление главы администрации Пскова Александра Братчикова размещено, например, на сайтах многих школ города. Великолучане же могут найти свою школу на сайте Управления образования администрации города

Первоклассный прием

Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Первоклассный прием

Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Первоклассный прием

Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Первоклассный прием

Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Первоклассный прием

Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Первоклассный прием

Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Первоклассный прием

Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Первоклассный прием

Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Первоклассный прием

Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Первоклассный прием

Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове

При этом Любовь Николаева уверена, что проблем с определением, в какую школу нужно подавать документы, не возникнет:

- Родители знают это чисто территориально: они понимают рядом с какой школой живут. Если родитель знает, что он живет рядом с 24-й школой, он может выйти на сайт 24-й школы и посмотреть там, какие территории закреплен.

Как подать заявление?

Когда школа определена, необходимо написать заявление. Его бланк и пример заполнения, как правило, можно найти на сайте учебного учреждения. Там же прописана остальная информация: необходимые документы, льготы при зачислении в школу, количество мест и другая необходимая информация.

Первоклассный прием

Фото с сайта МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»

Для приема в школу обычно требуются паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, документ о регистрации ребенка по месту жительства, справку о составе семьи (при использовании права преимущественного приема) и справку с места работы родителя (для внеочередного или первоочередного приема). Последнее доступно для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.

Заявления принимаются с 1 апреля до 30 июня. При этом есть несколько способов подачи: заказным письмом, через школьный сайт или на адрес школьной электронной почты.

Есть ли какие-то собрания для родителей или испытания для детей?

В настоящее время школы не могут проводить массовых встреч родителей будущих первоклассников из-за ограничительных мер по коронавирусу. Ранее, по словам директора ППК, программа приема начиналась с общего собрания: рассказывали о школе, представляли учителей.

Первоклассный прием

Фото Дарьи Хватковой

- Теперь мы ограничиваемся только презентацией на сайте школы. Но я считаю, что информация на сайте школы размещена полная: там даже есть специальный раздел, где приведены все нормативные документы, новое положение о правилах приема в школу, распоряжение главы администрации Пскова о закрепленных территориях, бланки заявлений в первый класс, - отметила Любовь Николаева.

Испытаний для детей в ППК тоже нет. Однако, по желанию родителей школа предлагает бесплатные консультации у психологов и логопедов. А ещё родители будущих первоклассников Псковского педагогического комплекса могут выбрать направление, по которому будет обучатся ребёнок. 

Когда родители узнают, принят ли ребёнок?

- Мы до конца июня принимаем заявления от тех родителей, которые проживают на территории, закрепленной за нашей школой, а потом в течение трех дней начинаем зачислять детей в школу, - рассказала Любовь Николаева.

Отказать в зачислении ребёнка могут только если в школе не осталось мест. Но, как отметила директор ППК, такого, как правило, не случается.

Иная ситуация может сложится у тех, кто подаёт документы в школу не по прописке, а по желанию. Во-первых, о том, сколько мест будет для таких первоклассников, каждая школа сообщит только после окончания первой волны зачисления, но не позднее 5 июля. Далее, с 6 июля, начнётся приём документов от «незакреплённых» детей.  

Первоклассный прием

Фото Дарьи Хватковой

- Эти ребята находятся под вопросом и, конечно, они уже будут зачисляться на вакантные места. Останутся – будут зачислены, не останутся – пойдут в другую школу, - отметила Любовь Николаева.

Родителям тех детей, которым не хватит места, должны будут обратиться в местное управление образования, которое поможет устроить первоклассника в школу.

Полностью образовательные учреждения обязаны завершить укомплектование классов не позднее 5 сентября.

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