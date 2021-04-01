Первоклассный прием

Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
Перечень территорий, закреплённых за школами в Пскове
При этом Любовь Николаева уверена, что проблем с определением, в какую школу нужно подавать документы, не возникнет:
- Родители знают это чисто территориально: они понимают рядом с какой школой живут. Если родитель знает, что он живет рядом с 24-й школой, он может выйти на сайт 24-й школы и посмотреть там, какие территории закреплен.
Когда школа определена, необходимо написать заявление. Его бланк и пример заполнения, как правило, можно найти на сайте учебного учреждения. Там же прописана остальная информация: необходимые документы, льготы при зачислении в школу, количество мест и другая необходимая информация.
Фото с сайта МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»
Для приема в школу обычно требуются паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, документ о регистрации ребенка по месту жительства, справку о составе семьи (при использовании права преимущественного приема) и справку с места работы родителя (для внеочередного или первоочередного приема). Последнее доступно для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.
Заявления принимаются с 1 апреля до 30 июня. При этом есть несколько способов подачи: заказным письмом, через школьный сайт или на адрес школьной электронной почты.
Есть ли какие-то собрания для родителей или испытания для детей?
В настоящее время школы не могут проводить массовых встреч родителей будущих первоклассников из-за ограничительных мер по коронавирусу. Ранее, по словам директора ППК, программа приема начиналась с общего собрания: рассказывали о школе, представляли учителей.
Фото Дарьи Хватковой
- Теперь мы ограничиваемся только презентацией на сайте школы. Но я считаю, что информация на сайте школы размещена полная: там даже есть специальный раздел, где приведены все нормативные документы, новое положение о правилах приема в школу, распоряжение главы администрации Пскова о закрепленных территориях, бланки заявлений в первый класс, - отметила Любовь Николаева.
Испытаний для детей в ППК тоже нет. Однако, по желанию родителей школа предлагает бесплатные консультации у психологов и логопедов. А ещё родители будущих первоклассников Псковского педагогического комплекса могут выбрать направление, по которому будет обучатся ребёнок.
Когда родители узнают, принят ли ребёнок?
- Мы до конца июня принимаем заявления от тех родителей, которые проживают на территории, закрепленной за нашей школой, а потом в течение трех дней начинаем зачислять детей в школу, - рассказала Любовь Николаева.
Отказать в зачислении ребёнка могут только если в школе не осталось мест. Но, как отметила директор ППК, такого, как правило, не случается.
Иная ситуация может сложится у тех, кто подаёт документы в школу не по прописке, а по желанию. Во-первых, о том, сколько мест будет для таких первоклассников, каждая школа сообщит только после окончания первой волны зачисления, но не позднее 5 июля. Далее, с 6 июля, начнётся приём документов от «незакреплённых» детей.
Фото Дарьи Хватковой
- Эти ребята находятся под вопросом и, конечно, они уже будут зачисляться на вакантные места. Останутся – будут зачислены, не останутся – пойдут в другую школу, - отметила Любовь Николаева.
Родителям тех детей, которым не хватит места, должны будут обратиться в местное управление образования, которое поможет устроить первоклассника в школу.
Полностью образовательные учреждения обязаны завершить укомплектование классов не позднее 5 сентября.