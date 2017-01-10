Шестидесятилетний мужчина, провалившийся под лед Чудского озера, остался жив только благодаря рыбаку, случайно оказавшемуся неподалеку

Кстати

Сорокадвухлетнийпроживает в г. Сланцы Ленинградской области, но псковские рыболовы давно с ним знакомы – и на соревнованиях встречались, и на рыбалках. И читатели нашей газеты его знают – Евгений и его супруга«Псковский Емеля», о чем сообщала «Псковская правда – Вече». Чаще всего Евгения со спиннингом или с зимней блесной можно встретить на просторах Чудского озера. Так получилось и в самом начале января уже нового, 2017 года. Вот что он рассказал нам об этом происшествии:– Кто собирается на Чудо в ближайшие дни, будьте осторожнее. Cегодня мы были в районе между Лаптовицами и Рубцовщиной, примерно в километре от берега. Хотели пойти к одной точке, отмеченной нами еще с осени, но уперлись в поле льда примерно 3 см толщиной и даже пытаться обойти не стали. Причем граница между нормальным и тонким льдом фактически на глаз не заметна. И еще в одном месте у меня пешня с легкого тычка чуть не утонула, внешне никак по льду не скажешь, что он там настолько тонок. Так и рыбачили в этом месте, когда увидели человека на финках (финские сани. – Прим. авт.), который очень бодро двигался примерно в километре от нас дальше в озеро. Все мы очень удивились такой бесшабашности. Через какое-то время он потерялся из вида, но потом я его разглядел в торосах. А вскоре еле-еле услышал, что кто-то кричит. Я начал всматриваться в ту сторону и увидел на льду небольшую черную точку. Долго не раздумывал, схватил санки с веревкой и с пешней рванул туда. Поближе уже разглядел, что это провалившийся человек. До него оставалось метров 200, когда я уперся в поле льда, который пешней пробивался с одного удара. Я остановился, чтобы попробовать найти обход. И тут увидел, что человек самостоятельно выбрался, увидел меня и двигается в мою сторону. Я очень осторожно пошел к нему навстречу, хорошо, дальше лед был потолще. В эти минуты я очень боялся, что он опять провалится, но, слава Богу, мы встретились.Он был весь мокрый по уши, полные сапоги воды, на вид лет 60. В воде, как я прикинул, он провел как минимум минут десять. Это очень много, и не каждый организм выдерживает такое. Шел он на автомате, уже ничего не понимая, напролом. Я его уложил на свои санки, снял с него мокрую шапку, надел свою сухую. Потом стянул сапоги и носки, как мог отжал быстро штанины, растер его ноги, надел ему свои сухие вставки и сапоги. А его сапоги, вылив из них воду, надел сам. С трудом заставил его подняться и повел к берегу. Шли примерно километр до берега и еще больше километра по тропинке до его дома в деревне. Хорошо, что он смог дойти, здоровье у дядьки, видимо, железное. Дома он долго не мог согреться, его бил озноб, хотя жена его сразу переодела в сухое и растерла спиртом.Вечером я заехал к нему за своими сапогами – он уже отошел и выглядел вполне бодро. Не понимаю, как ему в голову пришло ехать на финках, шел бы с пешней – ничего бы с ним не случилось. Хорошо, что все обошлось именно так, а ведь могло закончиться гораздо печальнее... Мой незнакомец сказал, что за неделю до этой злополучной рыбалки ему два раза снилось, как он тонет, но он не придал этому значения.Евгений Кичев – скромный и порядочный человек. Это его настоящий мужской поступок. Не каждый бы так смог. Лично я знаю рыбаков-рассказчиков, которые в подобных ситуациях со словами или мыслями «Я, что, дурак?» продолжали сидеть с удочкой у своей лунки, лишь позвонив в МЧС. А что спасатели? Пока они примчатся на помощь, то чаще становятся уже не спасателями, а всего лишь «доставателями». Я более чем уверен, что именно Евгений спас этого горе-рыболова. Без Жени, думаю, от переохлаждения и потери сил мужчина умер бы, не добравшись даже до берега, а не то что до дома. Или как минимум еще раз нырнул бы и вряд ли уже вынырнул бы. Хорошо, что впереди крепкие морозы. В эту зиму уже столько трагедий с рыбаками случилось, сколько не случалось, на памяти МЧС Псковской области, еще никогда.За время новогодних каникул сотрудники МЧС об опасности выхода на лед предупредили 775 человек. Временные посты по профилактике опасных ситуаций на водоемах и предупреждению рыбаков в праздничные дни работали в населенных пунктах Неелово и Солоново Псковского района (возле выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер).