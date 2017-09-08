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Зоозащитники: Не можем вечно стоять с протянутой рукой

06 Сентября 2017 - 09:06
Главная → Заметки → Общество
Псковичи играют в аукцион, помогая обезопасить улицы
Свой благотворительный аукцион появился и у зоозащитников, которые занимаются отловом безнадзорных животных в Пскове, их стерилизацией, передержкой и устройством в добрые руки.

Сообщество в соцсети, где одни бесплатно делятся интересными вещами, а другие пытаются их выиграть на аукционе, создала волонтер «Шанса» Елена Зиновьева:

– Финансовое положение «Шанса» ухудшается, а работу мы останавливать не можем. Если она хоть на миг прекратится, бездомные собаки быстро воспроизведутся и все уже сделанное окажется бесполезным. Расходники на стерилизацию стоят денег, как и еда для собак, бензин и препараты для отлова. Мы должны платить людям, которые занимаются отловом и стерилизацией, постоянно находятся в пункте передержки. Должны платить налоги. Время от времени мы кричим, что нечем даже оплатить крупу, объявляем сбор, но это эпизодические средства, мы за них очень благодарны, но не можем вечно стоять с протянутой рукой.

Регулярные поступления на экстренный случай решили собирать при помощи аукциона.

– Любой неравнодушный человек может выставить на продажу любой предмет. Это его вещевой взнос в помощь нам, – объясняет Елена механизм игры. – Мы этот предмет реализуем за счет повышения ставок. Начальную цену предлагает жертвователь лота.

Раз в неделю, обычно по пятницам, собранные за последние семь дней средства перечисляют «Шансу». Собранные в первую неделю деньги передали в прямом эфире, трансляция велась на страницу сообщества в соцсети.

– Жертвуют предметы и просто неравнодушные граждане, и организации, – рассказывает Елена Зиновьева. – Так, аквапарк выделил карту гостя, предусматривающую большие скидки. Толчком к открытию аукциона как раз стало сообщение от знакомой, которая предложила излишки косметики. Некоторые лоты впечатляют, например, мастер-класс по живописи. И конечно, каждому жертвователю и участнику игры мы благодарны за помощь. 

– Мне удалось заполучить два лота, – делится победитель аукциона Марина Николаева. – Картина уже украшает рабочее место и создает отличное настроение. Второй лот – настольная игра «Манчкин». Играем, изучаем правила и погружаемся в волшебный мир фэнтези. Спасибо аукциону за удачные покупки и помощь животным.

Сейчас на пункте передержки содержится 125 особей, среди них только один щенок, изъятый с городских улиц. Притом что в первый год работы щенков было 49, а в прошлом году – 25. То есть благодаря работе по стерилизации популяция практически перестала размножаться. Плюс не счесть числа щенков, которым зоозащитники не дали родиться, проведя соответствующие операции беременным самкам. В конечном счете все усилия приводят к тому, что улицы города очищаются от агрессивных бродячих собак и становятся безопаснее. Сыграем?
 

Собранные средства перечисляют на нужды пункта передержки раз в неделю.
 

Кстати

Первый лот – адресник для животных – разыграли 13 августа. При стартовой цене в 50 рублей победитель аукциона заплатил 470 рублей. 
 

Где искать

В социальной сети «ВКонтакте» сообщество «Благотворительный аукцион Псков»
 

Как поучаствовать

Для передачи благотворительного лота нужно написать администратору группы Елене Зиновьевой.
Для участия в борьбе за очередной лот нужно следить за обновлениями в группе. Ежедневно на стене появляются новые лоты, их стартовая цена и указывается время завершения аукциона.
 

Что несут

В сообществе уже разыграли, к примеру, настольные игры, карту гостя в аквапарк, мастер-класс по рисованию, декоративную свечу, крем для рук, гель для душа, адресники (капсулы для записки с телефоном хозяина животного), поилку. В ближайшее время состоится розыгрыш нескольких лежаков ручной работы, их передали зоозащитники из Эстонии. 
 

Сколько собирают и на что тратят

Недельные сборы колеблются в районе 2 тысяч рублей.

– Без поддержки людей мы бы давно загнулись. Первые поступившие деньги мы потратили на корм для животных, – рассказала «Псковской правде» сооснователь «Шанса» Мария Величко. – Теперь откладываем деньги на чипы для собак, нам без них работать невозможно, один чип стоит 160 рублей, у нас уже есть деньги на покупку 30 штук. 
 

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