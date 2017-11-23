В Пскове спасают часовню под мостом
23 Ноября 2017ФоторепортажГлавная → Фото → В Пскове спасают часовню под мостом
В ожидании федерального финансирования настенная живопись по эскизам Рериха покрывается плесенью, а вода, поднимающаяся из земли, разрывает каменную кладку.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
23 Ноября 2017
- Трое из десяти претендентов на пост главы администрации Пскова выбыли из борьбы13:19
- Людмила Аксенова: Люблю смотреть, как нить приобретает изящество12:53
- Гибель восьмиклассника расследуют в Пскове12:20
- Наталья Алексеева: Наше кредо – аккуратность11:53
- Лучшие рабочие места определили на Псковской ГРЭС11:48
- Автобусы из Пскова в Гверздонь поменяли свое расписание10:09
- 17 некоммерческих организаций Псковской области станут получателями президентских грантов22.11, 18:59
- Инна Заверуха: Мыло может быть таким, как я захочу22.11, 15:54
- Светлана Горшкова: Рукоделие - это возможность держать себя в тонусе22.11, 13:25
- Внушительная скидка на жильё ждет псковичей на празднике 2 декабря22.11, 12:36
- Сестры Ильины: Нас вдохновляет, что наши изделия могут принести людям радость и уют22.11, 12:19
- Самые меткие стрелки учатся в псковской школе №222.11, 12:11
- Список мастеров спорта России пополнился именами пятерых псковичей22.11, 12:02
- Михаил Ведерников получил в «Кремлевском рейтинге» пять баллов22.11, 09:17
- Псковская область попала в октябрьский ТОП-10 регионов по реализации «майских указов» в сфере госуправления21.11, 22:46
- Татьяна Григорьева: Массу идей для творчества приносят заказчики21.11, 17:14
- Людмила Виничук: Всегда было интересно, как создается такая красота!21.11, 17:06
- Елена Лебедева: Красивая открытка никого не оставит равнодушным21.11, 14:12
- Любовь Калита: Известные ювелирные бренды могут рождаться и в глубинке21.11, 12:47
- Мошенники научились воровать деньги с помощью СНИЛСа21.11, 12:41
Лидеры обсуждений
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- В грязных методах голосования обвиняют друг друга участники «ПервоКЛАССНОЙ баталии»
- Десять чьих-то друзей
- ВЕДЕРНИКОВ.РФ: У врио губернатора появился свой сайт
- Не стал хоронить бесплатно
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии
- Продала квартиру и осталась должна
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- Городской лес превратят в зону отдыха