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Памятник Кирову приводят в порядок

21 Ноября 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Памятник Кирову приводят в порядок

Отремонтировать сквер у Дома Советов на Октябрьском проспекте и расположенный там памятник Кирову городские власти обещали еще в марте. К работам приступили только в ноябре.

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