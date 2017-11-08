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Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёд

07 Ноября 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёд
В администрации города настолько привыкли к приезду хоккеистов из Нойса, что даже не рассказывают об этом широко. Немцы приехали в третий раз, приезжают каждый год и поедут снова. Но если бы матч с «Легионом» не открыл глава города Иван Цецерский, что, разумеется, было сфотографировано, возможно, никто ничего бы и не узнал. 
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