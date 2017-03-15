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В Пскове будут сносить дома

13 Марта 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → В Пскове будут сносить дома
Наш фотокорреспондент запечатлел все 20 домов, которые должны исчезнуть с городских улиц к 1 октября. Их жильцов расселят, а здания, как аварийные, снесут.

Адреса: улица Боровая, 9-а; улица Боровая, 25; улица Дачный переулок, 1; улица Инструментальная, 1; улица Ленинградское шоссе, 5; улица Лужская, 15; улица Поземского, 107-а; улица Поземского,110-а; улица Поземского,110-б; улица 1-я Полевая, 2; Советская набережная; 14, улица Советская; 96, улица Труда, 4; переулок Чапаева, 9; улица Черняховского, 12; улица Юбилейная, 28; улица Юбилейная, 30; улица Голикова, 3; Милевский переулок, 6; Милевский переулок, 8.
  • ул. Леона Поземского 110аул. Леона Поземского 110а
  • ул. Леона Поземского 110бул. Леона Поземского 110б
  • ул. Леона Поземского 107аул. Леона Поземского 107а
  • ул. Советская набережная 14ул. Советская набережная 14
  • ул. Труда 4ул. Труда 4
  • Милевский переулок 8Милевский переулок 8
  • Милевский переулок 6Милевский переулок 6
  • ул. Юбилейная 30ул. Юбилейная 30
  • ул. Юбилейная 28ул. Юбилейная 28
  • пер. Чапаева 9пер. Чапаева 9
  • Дачный переулок 1Дачный переулок 1
  • ул. 1-я Полевая 2ул. 1-я Полевая 2
  • пер. Л.Голикова 3пер. Л.Голикова 3
  • ул. Боровая 9аул. Боровая 9а
  • ул. Боровая 25ул. Боровая 25
  • ул. Черняховского 12ул. Черняховского 12
  • ул. Лужская 15ул. Лужская 15
  • ул. Инструментальная 1ул. Инструментальная 1
  • ул. Советская 96ул. Советская 96
Комментарии: 2
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Комментарии

николай
14 Марта 2017 - 13:38
прикольно там пара домов вообще цивильные милевский 6 и лени голикова 3
Константин
14 Марта 2017 - 19:18
а текстильный пер дом 3 был в списках на снос а потом из этих списков исчез оказалось администрации города сносить наш дом не выгодно маленький участок под домом не продать и не навариться
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