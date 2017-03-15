В Пскове будут сносить дома
13 Марта 2017ФоторепортажГлавная → Фото → В Пскове будут сносить дома
Наш фотокорреспондент запечатлел все 20 домов, которые должны исчезнуть с городских улиц к 1 октября. Их жильцов расселят, а здания, как аварийные, снесут.
Адреса: улица Боровая, 9-а; улица Боровая, 25; улица Дачный переулок, 1; улица Инструментальная, 1; улица Ленинградское шоссе, 5; улица Лужская, 15; улица Поземского, 107-а; улица Поземского,110-а; улица Поземского,110-б; улица 1-я Полевая, 2; Советская набережная; 14, улица Советская; 96, улица Труда, 4; переулок Чапаева, 9; улица Черняховского, 12; улица Юбилейная, 28; улица Юбилейная, 30; улица Голикова, 3; Милевский переулок, 6; Милевский переулок, 8.
Адреса: улица Боровая, 9-а; улица Боровая, 25; улица Дачный переулок, 1; улица Инструментальная, 1; улица Ленинградское шоссе, 5; улица Лужская, 15; улица Поземского, 107-а; улица Поземского,110-а; улица Поземского,110-б; улица 1-я Полевая, 2; Советская набережная; 14, улица Советская; 96, улица Труда, 4; переулок Чапаева, 9; улица Черняховского, 12; улица Юбилейная, 28; улица Юбилейная, 30; улица Голикова, 3; Милевский переулок, 6; Милевский переулок, 8.
- ул. Леона Поземского 110а
- ул. Леона Поземского 110б
- ул. Леона Поземского 107а
- ул. Советская набережная 14
- ул. Труда 4
- Милевский переулок 8
- Милевский переулок 6
- ул. Юбилейная 30
- ул. Юбилейная 28
- пер. Чапаева 9
- Дачный переулок 1
- ул. 1-я Полевая 2
- пер. Л.Голикова 3
- ул. Боровая 9а
- ул. Боровая 25
- ул. Черняховского 12
- ул. Лужская 15
- ул. Инструментальная 1
- ул. Советская 96
Комментарии: 2
Комментарии
николай
14 Марта 2017 - 13:38
прикольно там пара домов вообще цивильные милевский 6 и лени голикова 3
Константин
14 Марта 2017 - 19:18
а текстильный пер дом 3 был в списках на снос а потом из этих списков исчез оказалось администрации города сносить наш дом не выгодно маленький участок под домом не продать и не навариться
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