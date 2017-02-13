Юниоры со всей России собрались на базе «Юность»
11 Февраля 2017ФоторепортажГлавная → Фото → Юниоры со всей России собрались на базе «Юность»
В Островском районе на безе СОЦ «Юность» прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области.
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