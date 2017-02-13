13 Февраля 2017
Псков
 ..  °C
Великие Луки
 ..  °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир

Юниоры со всей России собрались на базе «Юность»

11 Февраля 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Юниоры со всей России собрались на базе «Юность»
В Островском районе на безе СОЦ «Юность» прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области.
Комментарии: 0
НазадВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Другие фоторепортажи

Зритель решает: итоги режиссерской лаборатории ЛоевскогоЮниоры со всей России собрались на базе «Юность»В Пскове родители сдавали ЕГЭОстановка автобуса возле школы в БорисовичахЛица псковичей для проекта «Я – Россия»

Хроника дня

Лидеры обсуждений


Конкурсы

Логотип перинатального центра. ГолосованиеМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50