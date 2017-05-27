Псковские полицейские обеспечат безопасность в детских оздоровительных лагерях

Этим летом там будут отдыхать свыше 21 тысячи школьников

С приходом летнего сезона УМВД России по Псковской области принимаются меры по обеспечению безопасного отдыха детей в оздоровительных лагерях. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этом году на территории области будет функционировать почти 200 учреждений детского отдыха, в которых планируется разместить свыше 21 тысячи школьников.



В целях обеспечения безопасности детей в период их пребывания в лагерях, а также проведения профилактической работы с несовершеннолетними полицией будут организованы круглосуточные дежурства и охрана объектов отдыха, скорректированы маршруты патрулирования. УМВД России по Псковской области напоминает, что обо всех недостатках в работе детских оздоровительных учреждений, связанных с безопасностью Вашего ребенка, необходимо информировать органы внутренних дел любым удобным способом для принятия своевременных мер реагирования.



Кроме того, если у Вас есть замечания, касающиеся работы сотрудников полиции, Вы можете сообщить об этом по «телефону доверия» УМВД России по Псковской области (8112) 59-22-33. Линия работает круглосуточно.