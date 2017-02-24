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МЧС запрещает выезжать на лед
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о том, что выезд на лёд водоёмов Псковской области не только не разрешён, но и чрезвычайно опасен!
Распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Псковской области от 13 января 2017 года № 1 с 14 января 2017 года был разрешён выход населения на лёд Псковского, Теплого и Чудского озер. Выход, но не выезд! Однако многие рыболовы-любители стремятся доехать по льду озёр на автомобиле «до лунки», что категорически запрещено и опасно для жизни.
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущения несанкционированного выезда транспортных средств на лёд, а также провала автотранспорта под лёд и гибели людей государственными инспекторами ГИМС МЧС России по Псковской области осуществляется комплекс профилактических мероприятий и агитационной работы. Это патрулирование традиционных мест выхода рыбаков на лёд, профилактическая работа с рыбаками – любителями. Основными задачами данных мероприятий являются: снижение гибели людей на водных объектах, создание условий безопасного отдыха граждан на водоёмах Псковской области в зимний период, а также повышение уровня знаний населения по правилам нахождения на льду, порядку спасения и оказания первой помощи человеку, провалившемуся под лёд.
Напоминаем, что основными причинами человеческих жертв на водоёмах в зимнее время является пренебрежение элементарными правилами безопасности. Поэтому мы обращаем ваше внимание: не выезжайте на лёд на автотранспорте! Соблюдайте требования правил, ведь ваша безопасность в Ваших руках, предупреждает пресс-служба МЧС.
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