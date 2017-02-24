24 Февраля 2017
Псков
-1 .. +1 °C
Великие Луки
-1 .. -3 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Проект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

МЧС запрещает выезжать на лед

24 Февраля 2017 - 11:20
Главная → Хроника дня
Памятка автомобилистам

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о том, что выезд на лёд водоёмов Псковской области не только не разрешён, но и чрезвычайно опасен!

Распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Псковской области от 13 января 2017 года № 1 с 14 января 2017 года был разрешён выход населения на лёд Псковского, Теплого и Чудского озер. Выход, но не выезд! Однако многие рыболовы-любители стремятся доехать по льду озёр на автомобиле «до лунки», что категорически запрещено и опасно для жизни.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущения несанкционированного выезда транспортных средств на лёд, а также провала автотранспорта под лёд и гибели людей государственными инспекторами ГИМС МЧС России по Псковской области осуществляется комплекс профилактических мероприятий и агитационной работы. Это патрулирование традиционных мест выхода рыбаков на лёд, профилактическая работа с рыбаками – любителями. Основными задачами данных мероприятий являются: снижение гибели людей на водных объектах, создание условий безопасного отдыха граждан на водоёмах Псковской области в зимний период, а также повышение уровня знаний населения по правилам нахождения на льду, порядку спасения и оказания первой помощи человеку, провалившемуся под лёд.

Напоминаем, что основными причинами человеческих жертв на водоёмах в зимнее время является пренебрежение элементарными правилами безопасности. Поэтому мы обращаем ваше внимание: не выезжайте на лёд на автотранспорте! Соблюдайте требования правил, ведь ваша безопасность в Ваших руках, предупреждает пресс-служба МЧС.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Лучше фитнеса. Псковичи увлеклись бадминтономСостоялась первая репетиция «Позвольте вам выйти вон!»Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёнымФуршет для участников премии «Народное признание»
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 22 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Проект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50