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Псковские борцы сразились за право представлять область в Калининграде и Воркуте

21 Февраля 2017 - 11:11
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18 февраля в спортивном комплексе «Спарта» прошли чемпионат и первенство г. Пскова по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена, сообщили «Псковской правде» в областном комитете по физической культуре и спорту.
 

Победителями стали:

Среди юношей

Дербенцов Иван — СОШ № 24
Луппо Александр — СОШ № 26
Грибов Игорь — ПТУ № 18
Зимин Виктор — СОШ № 4
Васильев Виктор — СОШ № 21
Сенников Артур — СОШ № 1
Никифоров Дмитрий — СОШ № 12
Кононов Владислав — СОШ № 24
Морозов Арсений — ПАТК
Андрейчиков Илья — СОШ №24

Среди мужчин

Карпов Михаил — ЦСП
Грибов Кирилл — ПАТК
Горелышев Виктор — ФРБ
Сайпудинов Магамед — ПЮИ
Шувалкин Петр — ЦСП
Поляков Владимир — ДЮСШ «Лидер»

По итогам соревнований сформирована сборная команда области для участия в первенствах СЗФО среди молодежи 23-25 февраля в г. Калининграде и 17-20 марта среди юношей в г. Воркуте.
 

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