Псковские борцы сразились за право представлять область в Калининграде и Воркуте

18 февраля в спортивном комплексе «Спарта» прошли чемпионат и первенство г. Пскова по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена, сообщили «Псковской правде» в областном комитете по физической культуре и спорту.



Победителями стали:

Среди юношей



Дербенцов Иван — СОШ № 24

Луппо Александр — СОШ № 26

Грибов Игорь — ПТУ № 18

Зимин Виктор — СОШ № 4

Васильев Виктор — СОШ № 21

Сенников Артур — СОШ № 1

Никифоров Дмитрий — СОШ № 12

Кононов Владислав — СОШ № 24

Морозов Арсений — ПАТК

Андрейчиков Илья — СОШ №24



Среди мужчин



Карпов Михаил — ЦСП

Грибов Кирилл — ПАТК

Горелышев Виктор — ФРБ

Сайпудинов Магамед — ПЮИ

Шувалкин Петр — ЦСП

Поляков Владимир — ДЮСШ «Лидер»



По итогам соревнований сформирована сборная команда области для участия в первенствах СЗФО среди молодежи 23-25 февраля в г. Калининграде и 17-20 марта среди юношей в г. Воркуте.

