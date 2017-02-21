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Молодые повара посоревнуются за путевку в Якутию

21 Февраля 2017 - 11:44
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С 1 по 3 марта на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса пройдет первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) среди поваров, сообщили в Государственном управлении образования Псковской области.

В мастерстве будут соревноваться семь молодых специалистов – учащихся профессиональных учебных заведений региона. Участникам соревнований необходимо будет выполнить два модуля заданий, в каждый из которых входит приготовление трех блюд. Оценивать ребят будут преподаватели региональных колледжей и шеф-повара ресторанов города и области. Победители областного этапа поедут на отборочные соревнования в Якутию, а лучшие в мае отправятся на национальный чемпионат в Краснодар.

Во время чемпионата псковские работодатели проведут мастер-классы и семинары для студентов и педагогов профессиональных образовательных учреждений. Школьники смогут поучаствовать в квесте «Попробуй себя в профессии» и познакомиться со специальностями, которые можно получить в образовательных учреждения области.
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