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Мирожский монастырь – приоритет для включения в Список ЮНЕСКО

21 Февраля 2017 - 11:08
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В Пскове побывали представители Российского национального комитета ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест). Они обсудили с руководством региона продвижение псковских объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экспертное сообщество выразило мнение, что большие перспективы на продвижение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО имеют музеи-заповедники и ландшафтные зоны Псковской области, однако в первую очередь в перечень объектов должен быть включен один из памятников древнего Пскова. 

«В этом смысле единогласный восторг вызвал ансамбль Спасо-Преображенского Мирожского монастыря. И именно этот объект определен как один из приоритетных», – рассказала по итогам встречи председатель Госкомитета по объектам культурного наследия Елена Яковлева.

Напомним, в настоящее время 18 объектов продвигаются в ЮНЕСКО в рамках номинации «Памятники древнего Пскова». Сейчас документы из Парижа возвращены в Псков на доработку.
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