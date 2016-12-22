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На Первом снова показывают Псков

21 Декабря 2016 - 12:57
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С 19 декабря в эфире Первого канала идет сериал «Выйти замуж за Пушкина». Действия сериала частично разворачиваются в Пскове. По сюжету, крупный бизнесмен хочет выдать замуж свою единственную дочь за сына своего лучшего друга. В свою очередь, дочь знакомится с молодым псковским ученым, и все планы отца начинают рушиться.

Режиссером сериала выступили Владимир Краснопольский и Валерий Усков, известные по работам «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». Съемки проходили в Пскове и Пушкинских Горах.
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