На Первом снова показывают Псков

С 19 декабря в эфире Первого канала идет сериал «Выйти замуж за Пушкина». Действия сериала частично разворачиваются в Пскове. По сюжету, крупный бизнесмен хочет выдать замуж свою единственную дочь за сына своего лучшего друга. В свою очередь, дочь знакомится с молодым псковским ученым, и все планы отца начинают рушиться.



Режиссером сериала выступили Владимир Краснопольский и Валерий Усков, известные по работам «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». Съемки проходили в Пскове и Пушкинских Горах.