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Транспорт / Инфраструктура

450 км дорог отремонтировали в Псковской области в 2021 году

13 ноября 2021 года, 18:27

В 2021 году в Псковской области отремонтировали 450 км дорог. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время программы «Деловое путешествие» на телеканале «Россия 24».

Глава региона рассказал, что на ремонт дорог направили более 12 млрд рублей, что в три раза больше, чем количество средств, которые направлялись на эти же цели в прошлые годы.

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов заявил, что кассовое исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» достигло 80 %.

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