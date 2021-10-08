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Общество / Здоровье

С 11 октября в Псковской области вводится допуск на мероприятия по QR-кодам

8 октября 2021 года, 14:56

Массовые мероприятия в Псковской области разрешат посещать только при предъявлении QR-кодов о вакцинации от коронавируса или о перенесённом заболевании. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперштаба по коронавирусу 8 октября.

С 11 октября в Псковской области вводится допуск на мероприятия по QR-кодам

Фото: ГТРК «Псков»

Данная мера будет действовать уже с 11 октября в отношении организаций культуры. Так,  посещать концерты смогут только вакцинированные или переболевшие коронавирусом.

Кроме того, с 1 ноября без QR-кодов жителям региона нельзя будет посетить бассейны, предприятия общественного питания, а также досуговые и фитнес-организации.

По словам губернатора, данные условия жесткие, однако альтернатива для них – полное закрытие организаций данных сфер до улучшения эпидемической ситуации в регионе, как это было в прошлом году.

Михаил Ведерников также отметил, что все спортивные мероприятия, в том числе и отборочные игры профессиональных команд, которые уже внесены в официальный план, могут проводиться без зрителей.

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