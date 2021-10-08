Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Самоизоляция для вакцинированных псковичей старше 65 лет отменяется

8 октября 2021 года, 15:01

Самоизоляция для жителей Псковской области в возрасте 65 лет и старше, которые прошли вакцинацию от коронавируса, отменяется. Об этом объявил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 8 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды»

Самоизоляция для вакцинированных псковичей старше 65 лет отменяется

Фото: Дарья Хваткова

«Уверен, что те наши пожилые граждане, которые сделали прививку, рационально относятся ко всем мерам безопасности и достаточно защищены от заражения», - сказал глава региона. При этом он подчеркнул, что именно люди старшего поколения являются группой наивысшего риска.

По словам Михаила Ведерникова, Роспотребнадзор уже подготовил постановление, по которому все работники любых организаций и предприятий старше 65 лет должны быть обязательно привиты до 1 ноября первым компонентом вакцины, а до 1 декабря – вторым. Губернатор пояснил, что Псковская область входит в пятёрку наиболее пожилых регионов страны, поэтому такая мера является жизненно необходимой.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Россельхозбанк рассказал о потенциале развития рынка агротуризма
Свыше 30 книжных памятников оцифровали в Псковской области
В Псковской области до 80% увеличивается доля обязательной вакцинации работников некоторых сфер
С 11 октября в Псковской области вводится допуск на мероприятия по QR-кодам
Очные занятия в учреждениях допобразования Псковской области остаются под запретом еще на неделю
Более 160 мест для ковидбольных собираются развернуть в районных больницах Псковской области
Мужчину признали виновным в совершенном 13 лет назад двойном убийстве в Псковской области
У Псково-Изборского музея-заповедника сменился директор
Набережные рек Великой и Псковы отремонтируют в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Вкусно или красиво?

Общество / Здоровье
6 октября 16:47

Вкусно или красиво?
Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)

Общество / Здоровье
5 октября 17:10

Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)
Она скажет «Поехали!»

Общество
5 октября 09:18

Она скажет «Поехали!»

Псковичка Юлия Пересильд отправится в космос для съемок в кино