Самоизоляция для вакцинированных псковичей старше 65 лет отменяется

Самоизоляция для жителей Псковской области в возрасте 65 лет и старше, которые прошли вакцинацию от коронавируса, отменяется. Об этом объявил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 8 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды»

«Уверен, что те наши пожилые граждане, которые сделали прививку, рационально относятся ко всем мерам безопасности и достаточно защищены от заражения», - сказал глава региона. При этом он подчеркнул, что именно люди старшего поколения являются группой наивысшего риска.

По словам Михаила Ведерникова, Роспотребнадзор уже подготовил постановление, по которому все работники любых организаций и предприятий старше 65 лет должны быть обязательно привиты до 1 ноября первым компонентом вакцины, а до 1 декабря – вторым. Губернатор пояснил, что Псковская область входит в пятёрку наиболее пожилых регионов страны, поэтому такая мера является жизненно необходимой.