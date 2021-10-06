Сотрудничество ПсковГУ с вузами Белоруссии и стран СНГ обсудили на международном форуме в Минске

Во время Международного образовательного форума единства иностранных выпускников белорусских (советских) вузов и стран СНГ, проходящий в Минске, представители ПсковГУ обсудили с коллегами из других стран перспективы сотрудничества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе университета.

Проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ, профессор Ольга Серова принимает участие в форуме. По ее словам, цель университета – стать действительно международным. Также планируется взаимодействие после выпуска со студентами ПсковГУ из других стран и содействие их успешному трудоустройству как в своих странах, так и в России.

«ПсковГУ встроен в процессы интернационализации образования, активно развивается взаимодействие со многими странами», – отметила Ольга Серова.

Мероприятие объединило вузы Белоруссии, России и других стран СНГ, собрав вместе представителей ассоциаций выпускников советских и российских вузов, работников науки и культуры.

В течение пяти дней участники форума будут обсуждать вопросы сотрудничества университетов и бизнеса, продвижение научных исследований и разработок, роль ассоциаций выпускников университетов в развитии связи с индустрией.

Организаторами форума стали Министерство образования Республики Беларусь, Республиканский институт высшей школы, Международная ассоциация выпускников вузов, Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений.