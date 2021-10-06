Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Сотрудничество ПсковГУ с вузами Белоруссии и стран СНГ обсудили на международном форуме в Минске

6 октября 2021 года, 13:28

Во время Международного образовательного форума единства иностранных выпускников белорусских (советских) вузов и стран СНГ, проходящий в Минске, представители ПсковГУ обсудили с коллегами из других стран перспективы сотрудничества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе университета.

Сотрудничество ПсковГУ с вузами Белоруссии и стран СНГ обсудили на международном форуме в Минске
ПсковГУ
Фото: Дарья Хваткова

Проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ, профессор Ольга Серова принимает участие в форуме. По ее словам, цель университета – стать действительно международным. Также планируется взаимодействие после выпуска со студентами ПсковГУ из других стран и содействие их успешному трудоустройству как в своих странах, так и в России.

«ПсковГУ встроен в процессы интернационализации образования, активно развивается взаимодействие со многими странами», – отметила Ольга Серова.

Мероприятие объединило вузы Белоруссии, России и других стран СНГ, собрав вместе представителей ассоциаций выпускников советских и российских вузов, работников науки и культуры.

В течение пяти дней участники форума будут обсуждать вопросы сотрудничества университетов и бизнеса, продвижение научных исследований и разработок, роль ассоциаций выпускников университетов в развитии связи с индустрией.

Организаторами форума стали Министерство образования Республики Беларусь, Республиканский институт высшей школы, Международная ассоциация выпускников вузов, Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников поздравил с 78-летием освобождения Невельского района от оккупации
Конкурс на замещение главы администрации Пскова состоится 27 октября
Шестое место заняла «Псковская правда» в сентябрьском рейтинге цитируемости региона
Перекресток Юбилейной и Коммунальной в Пскове перекроют на две ночи
Для псковских малоимущих семей изменился механизм определения расчета величины прожиточного минимума
Более 13 млн на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов получит Псковская область
Россельхозбанк запускает формат удобного общения с фермерами
Спасатели эвакуировали пять человек с катера в Псковской области
Мужчина погиб во время охоты в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)

Общество / Здоровье
5 октября 17:10

Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)
Она скажет «Поехали!»

Общество
5 октября 09:18

Она скажет «Поехали!»

Псковичка Юлия Пересильд отправится в космос для съемок в кино
Лучшее — детям?

Общество / Образование
1 октября 15:30

Лучшее — детям?

В Пскове вновь обсуждают качество платных услуг для дошкольников