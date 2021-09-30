Александр Котов возглавил новый созыв Псковского областного Собрания

Александр Котов поблагодарил коллег за оказанное ему доверие. «Обязуюсь ваше высокое доверие оправдать и работу в Собрании строить таким образом, чтобы здесь было комфортно, удобно и эффективно работать всем представителям партий», - заявил он.

Александр Котов выразил надежду на конструктивную работу в течение всего срока полномочий.

Нынешний созыв Собрания стал для Александра Котова уже третьим — впервые он был избран депутатом регионального парламента пятого созыва 4 декабря 2011 года. На первой сессии его утвердили председателем Собрания. Выборы депутатов шестого созыва состоялись 18 сентября 2016 года. Тогда на первой сессии коллеги вновь поддержали кандидатуру Александра Котова на пост спикера Собрания.

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