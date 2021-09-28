Борис Елкин выдвинут на должность и. о. главы администрации Пскова

28 сентября кандидатура Бориса Елкина рассматривается для назначения исполняющим обязанности главы администрации Пскова. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
28 сентября кандидатура Бориса Елкина рассматривается для назначения исполняющим обязанности главы администрации Пскова. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
Данное решение предстоит принять депутатам Псковской городской Думы в ходе тайного голосования на очередной 55-й сессии гордумы.
Глава города Пскова Елена Полонская пожелала Борису Елкину успехов в дальнейшей деятельности и отметила, что его целеустремленность и настойчивость позволят сделать многое на благо псковичей.
По словам Елены Полонской, Борис Елкин является хорошим организатором, и получение такого руководителя – большая удача для Пскова.
На 55-й сессии Псковской городской Думы также будет принято решение о проведении конкурса о замещении должности главы администрации Пскова.