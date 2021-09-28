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Политика / Власть

Борис Елкин выдвинут на должность и. о. главы администрации Пскова

28 сентября 2021 года, 11:33

28 сентября кандидатура Бориса Елкина рассматривается для назначения   исполняющим обязанности главы администрации Пскова. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Борис Елкин выдвинут на должность и. о. главы администрации Пскова

Фото: Андрей Степанов

Данное решение предстоит принять депутатам Псковской городской Думы в ходе  тайного голосования на очередной 55-й сессии гордумы.

Глава города Пскова Елена Полонская пожелала Борису Елкину успехов в дальнейшей деятельности и отметила, что его целеустремленность и настойчивость позволят сделать многое на благо псковичей.

По словам Елены Полонской, Борис Елкин является хорошим организатором, и получение такого руководителя – большая удача для Пскова.

На 55-й сессии Псковской городской Думы также будет принято решение о проведении конкурса о замещении должности главы администрации Пскова.

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