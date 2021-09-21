Оперштаб разрешил полеты в Турцию и Египет из Пскова

Вопрос об открытии чартерных рейсов в Египет и Турцию обсуждается в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

«Оперштаб по коронавирусу под председательством Голиковой с 21 сентября дал разрешение на полеты в Египет и Турцию из аэропорта Пскова, – отметил Артём Тарасов. – Самолёты по этим направлениям у нас не летают. Сейчас Комитет по туризму Псковской области прорабатывает вопрос возможности организации чартерных рейсов в Египет. Но на сегодняшний день решение о запуске авиарейсов по данному направлению не принято».

На данный момент из Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» жители региона могут улететь в Москву, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Калининград, Анапу и Минеральные Воды.