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Транспорт

Оперштаб разрешил полеты в Турцию и Египет из Пскова

21 сентября 2021 года, 19:24

Вопрос об открытии чартерных рейсов в Египет и Турцию обсуждается в Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Данную тему прокомментировал директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.

Оперштаб разрешил полеты в Турцию и Египет из Пскова

Фото Дарьи Хватковой

«Оперштаб по коронавирусу под председательством Голиковой с 21 сентября дал разрешение на полеты в Египет и Турцию из аэропорта Пскова, – отметил Артём Тарасов. – Самолёты по этим направлениям у нас не летают. Сейчас Комитет по туризму Псковской области прорабатывает вопрос возможности организации чартерных рейсов в Египет. Но на сегодняшний день решение о запуске авиарейсов по данному направлению не принято».

На данный момент из Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» жители региона могут улететь в Москву, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Калининград, Анапу и Минеральные Воды.

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