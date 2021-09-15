К 2023 году в Псковской области отремонтируют дорогу Себеж – Глубочица – граница с Белоруссией

Ряд участков автодороги Себеж – Глубочица – граница с Белоруссией капитально отремонтируют в Псковской области к 2023 году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Под ремонтные работы попадают 5 населенных пунктов: деревни Глембочино, Черная Грязь, Глубочица, Казинка и Бондари Себежского района. На дорожном полотне общей протяженностью более 5 км песчано-гравийное покрытие переведут в асфальтобетонное. В рамках капитального ремонта подрядчиком будут заменены водопропускные трубы, расчищена полоса отвода, выполнено устройство водоотвода с проезжей части и земляного полотна, а также укреплены дно и откосы кюветов.