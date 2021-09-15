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Транспорт

К 2023 году в Псковской области отремонтируют дорогу Себеж – Глубочица – граница с Белоруссией

15 сентября 2021 года, 09:20

Ряд участков автодороги Себеж – Глубочица – граница с Белоруссией капитально отремонтируют в Псковской области к 2023 году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Под ремонтные работы попадают 5 населенных пунктов: деревни Глембочино, Черная Грязь, Глубочица, Казинка и Бондари Себежского района. На дорожном полотне общей протяженностью более 5 км песчано-гравийное покрытие переведут в асфальтобетонное. В рамках капитального ремонта подрядчиком будут заменены водопропускные трубы, расчищена полоса отвода, выполнено устройство водоотвода с проезжей части и земляного полотна, а также укреплены дно и откосы кюветов.

К 2023 году в Псковской области отремонтируют дорогу Себеж – Глубочица – граница с Белоруссией

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В самих населенных пунктах будут обустроены посадочные площадки на автобусных остановках, установлены освещение, пешеходное и барьерное ограждение, отремонтированы тротуары, запланировано устройство локальных очистных сооружений.

К 1 ноября 2022 года планируется ввести в эксплуатацию свыше 2,8 км автодороги в деревнях Бондари, Глембочино и Казинка. Окончание работ на дорожных участках протяженностью 2,2 км, в деревнях Черная Грязь и Глубочица, ожидается к 1 ноября 2023 года.

Финансирование капитального ремонта дороги – 282 млн рублей – осуществляется из регионального бюджета. К его выполнению впервые привлечена иностранная подрядная организация из Белоруссии.

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