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Общество

Президент России Владимир Путин принимает участие в открытие мемориала «Александр Невский с дружиной»

11 сентября 2021 года, 18:17

Президент России Владимир Путин принимает участие в открытие мемориала «Александр Невский с дружиной».

Чин освящения историко-культурного мемориала проводит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

В мероприятии участвуют губернатор Псковской области Михаил Ведерников, помощник президента Владимир Мединский и митрополит Псковской и Порховский Тихон (Шевкунов).

Президент России Владимир Путин принимает участие в открытие мемориала «Александр Невский с дружиной»

Владимир Путин выступаил с речью.

«Сегодня мы открываем мемориальный комплекс в честь защитников земли русской. Князь Александр Невский разгромил иноземцев, отстоял Новгород, Псков и всю древнюю Русь. В этом году отмечаем 800-летие со дня его рождения.

Искренняя любовь к Александру Невскому передаётся из поколения в поколение, его чтут как талантливого полководца и дипломата, как хранителя родного народа, за его духовную силу. Он жил в сложный период, когда угроза исчезновения русского народа могла стать реальностью. Александр Невский сокрушил шведов на Неве и одержал победу на Чудском озере. Эта победа стала решающий и показала что сила Руси не сломлена , есть люди, готовые бороться за неё.

Александру Невскому было чуть более 20 лет, и вся его дружина тоже совсем молодые люди. Мы видим на мемориале образы юных ратников. История не сохранила портретные изображения, по замыслу скульптура их образы собирательные. Это лица десантников 6 роты , их полк носит имя Александра Невского

Открытие комплекса - ещё одно подтверждение уважения к защитникам».

Напомним, что расположенный на берегу Чудского озера скульптурный комплекс возведён в рамках исполнения указа президента от 23 июня 2014 года «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». Основу мемориала составляет 50-тонная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых.

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