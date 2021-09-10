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Общество / Здоровье

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

10 сентября 2021 года, 11:10

В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса. Он зафиксирован в Плюсском специальном доме-интернате в деревне Погорелово, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Как уточняет официальный Телеграм-канал региона, в интернате заболели шесть сотрудников.

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

При этом с контроля Роспотребнадзора снята вспышка в Дарьинском психоневрологическом интернате в Островском районе.

Таким образом в регионе действуют два очага: в Плюсском доме-интернате и в ООО «Скангали» в Дедовичах.

Сначала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 47 тыс. 879 человек, выздоровели - 41 тыс. 554, умерли - 706.

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Комментарии

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Бабулечка
12:27 10.09.2021

Прекратите вакцинацию в ПНИ, и не будет очагов. Десять групп в детсадах области закрыли, это тоже очаги, по вашему.Очагов по вашей статистике множество. Хорошо, что люди перестали заражаться туберкулёзом, спидом...

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