Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса. Он зафиксирован в Плюсском специальном доме-интернате в деревне Погорелово, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Как уточняет официальный Телеграм-канал региона, в интернате заболели шесть сотрудников.

При этом с контроля Роспотребнадзора снята вспышка в Дарьинском психоневрологическом интернате в Островском районе.

Таким образом в регионе действуют два очага: в Плюсском доме-интернате и в ООО «Скангали» в Дедовичах.

Сначала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 47 тыс. 879 человек, выздоровели - 41 тыс. 554, умерли - 706.