Парусная регата в честь 800-летия Александра Невского проходит на Псковско-Чудском озере

XVII Псковская парусная регата проходит 3-6 сентября на Псковско-Чудском озере, сообщает Псковское агентство информации. Она посвящена 800-летию великого князя Александра Невского.

В рамках регаты проводятся межрегиональные соревнования в юношеских классах яхт «Оптимист», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Ракета-270», «Кадет», «Зум 8», «Лазер», «Лазер-Радиал», «Лазер-4.7», региональные соревнования в свободном классе крейсерских яхт «Четвертьтонник», «Open 800», «Минитонник», «Т-2». В них участвуют около 50 яхтсменов.