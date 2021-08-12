Очаг коронавируса зафиксировали в псковском онкодиспансере

Очаг коронавируса зафиксировали в хирургическом отделении Псковского областного онкодиспансера. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, заболевание подтвердилось у семи человек: шесть пациентов и санитарка.

Заболевшие переведены в Псковскую инфекционную больницу, остальные - выписаны. «В отделении проведены необходимые медико-санитарные мероприятия, выявляется круг контактных лиц. Хирургическое отделение, так как больные переведены в профильное учреждение, работает в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук подтвердил «Псковской правде», что очаг коронавируса в медучреждении есть. «Мы занимаемся этим. Разбираемся», - заявил он.

Также Александр Нестерук рассказал, что в очагах, о которых стало известно накануне, подтвердилось 25 случаев COVID-19: на территории реабилитационного центра «Ручей» в Палкинском районе заболели 13 человек, а на Красногородской площадке Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода - 12.