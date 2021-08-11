Более 50 населенных пунктов в Псковском районе вошли в программу газификации. Об этом стало известно в ходе выездного заседания регионального штаба по газификации под председательством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова 11 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региона.

Представители профильного комитета побывали в нескольких населенных пунктах: в деревнях Соловьи, Моглино, Логозовичи и Богданово. Они проконтролировали, как идет информирование населения о возможности принять участие в программе.

Вице-губернатор отметил, что не все жители Псковской области осведомлены о программе и поручил администрациям районов в кратчайшие сроки организовать адресную инвентаризацию газифицированных населенных пунктов на предмет наличия негазифицированных домовладений.

Глава Псковского района Наталья Федорова заверила, что работа с населением будет проводиться поэтапно. Так, в деятельность планируется включить волонтеров.

Участники совещания также рассмотрели наиболее частые вопросы по реализации программы газификации, алгоритмы заполнения и подачи заявления в ресурсораспределительные организации.

В результате было решено, что Псковский район станет пилотным муниципалитетом, где будут отработаны механизмы участия граждан в программе