В Пскове появится новый перекресток с круговым движением

На перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове появится круговое движение, пишет Псковское агентство информации. Соответствующее решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения 11 августа.

В ближайшее время круговое движение обозначат разметкой и знаками. Однако, после реконструкции дороги здесь оборудуют полноценный круг. Внутри планируется организовать зеленую зону или установить вазоны с цветами.

Также круговое движение может появиться на пересечении улиц Доставалова — Шестака. По словам исполняющего полномочия главы администрации Пскова Бориса Елкина, интенсивность движения на этом участке возросла, в том числе из-за открытия инфекционной больницы.