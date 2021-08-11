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Транспорт / Безопасность

В Пскове появится новый перекресток с круговым движением

11 августа 2021 года, 17:36

На перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове появится круговое движение, пишет Псковское агентство информации. Соответствующее решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения 11 августа.

В Пскове появится новый перекресток с круговым движением

Фото Псковского агентства информации

В ближайшее время круговое движение обозначат разметкой и знаками. Однако, после реконструкции дороги здесь оборудуют полноценный круг. Внутри планируется организовать зеленую зону или установить вазоны с цветами.

Также круговое движение может появиться на пересечении улиц Доставалова — Шестака. По словам исполняющего полномочия главы администрации Пскова Бориса Елкина, интенсивность движения на этом участке возросла, в том числе из-за открытия инфекционной больницы. 

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