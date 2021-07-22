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Происшествия

Проверку по факту жестокого обращения с животными начала прокуратура в Пскове после сообщений о 14 умирающих кошках

22 июля 2021 года, 11:48

Прокуратура Псковской области проверяют информацию о жестоком обращении с животными, сообщили «Псковской правде» в ведомстве. Проверка организована по материалам, размещенным в СМИ и представленным ведомству зоозащитной  организацией, в которую доставили 14 умирающих кошек.

Проверку по факту жестокого обращения с животными начала прокуратура в Пскове после сообщений о 14 умирающих кошках

Фото из группы общественной организации во «Вконтакте»

Животных в минувшие выходные привезли на территорию приюта «Лесопилка». Они находились в багажнике и были завернуты в полиэтиленовые мешки, где  задыхались от жары. Одну кошку сотрудники приюта достали уже мертвой.

Измученных животных привезла пара – мужчина и женщина. Они сообщили, что хозяйка котов, якобы, умерла. Животных поймали, упаковали и попросили перевезти в приют соседи погибшей женщины.

«Эти люди настолько хладнокровно отнеслись к перевозке животных, что за полчаса до этого спокойно ходили по местной «Пятерочке», где прохладно и можно не торопясь побродить между прилавками, пока в их багажнике задыхались и погибали кошки», - рассказала руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова в группе общественной организации. По ее словам, все животные кипели от температуры и были в ужасном состоянии: теряли сознание, задыхались.

Проверку по факту жестокого обращения с животными начала прокуратура в Пскове после сообщений о 14 умирающих кошках

Фото из группы общественной организации во «Вконтакте»

В прокуратуре отметили, что юридическая оценка действиям неустановленных лиц будет дана по результатам проверки. За жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время жизни животных ничего не угрожает. 13 кошек остались в приюте, одну забрали в частный пункт передержки «КошАчка». 

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