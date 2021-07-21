Геральдический совет утвердил эскизы нагрудных знаков к двум почетным званиям Псковской области

Геральдический совет Псковской области согласовал эскизы нагрудных знаков к почетным званиям «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» и «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области», которые были утверждены в конце прошлого года. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, заседание совета прошло 21 июля под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Фото администрации Псковской области
Эскиз нагрудного знака к званию «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» представил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору региона Николай Романов. На верхней части знака, по его словам, расположилось одноцветное изображение герба области, на нижней — пашни, колосья, сельскохозяйственные животные и фрагмент зубчатого колеса. Глава региона отметил, что эскиз очень удачный и отражает важнейшие сферы АПК.
Звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» будут присваивать за заслуги в развитии различных сельскохозяйственных направлений. Претендовать на него смогут жители региона, отработавшие в этой сфере не менее 10 лет.
Фото администрации Псковской области
Второй эскиз презентовала руководитель комитета по спорту Елена Чернышова. На нагрудном знаке нанесены одноцветное изображение герба области и «олимпийская» чаша с тремя стилизованными языками пламени.
Елена Чернышова напомнила, что почетное звание будет присваиваться за личные заслуги в привлечении к занятиям спортом, в развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, в подготовке квалифицированных кадров, осуществляющих спортивную подготовку.
Фото администрации Псковской области
Также в ходе заседания участники рассмотрели приведение символов муниципальных образований в соответствие с действующими геральдическими требованиями. Михаил Ведерников отметил, что по итогам прошлого заседания Гдовскому, Новоржевскому, Островскому, Печорскому и Себежскому было рекомендовано переработать свои гербы.
«В настоящий момент этими муниципалитетами используются исторические гербы городов — районных центров. В соответствии с рекомендациями Геральдического совета при Президенте данные гербы следует вернуть их законным владельцам. Что касается остальных муниципалитетов — все гербы, за исключением перечисленных районов, уже внесены в Государственный геральдический регистр. Главам этих районов хочу сказать слова благодарности. Кроме того, в регистр осталось внести всего пять флагов, и необходимые документы уже находятся на рассмотрении Геральдического совета при Президенте», — сказал губернатор.
Главы Гдовского, Новоржевского, Островского, Печорского и Себежского районов, в свою очередь, доложили о проведенной работе по разработке официальных символов муниципалитетов и представили участникам совета проекты флагов и гербов. По итогам рассмотрения макеты символов были утверждены.