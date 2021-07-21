Геральдический совет утвердил эскизы нагрудных знаков к двум почетным званиям Псковской области

Геральдический совет Псковской области согласовал эскизы нагрудных знаков к почетным званиям «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» и «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области», которые были утверждены в конце прошлого года. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, заседание совета прошло 21 июля под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Эскиз нагрудного знака к званию «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» представил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору региона Николай Романов. На верхней части знака, по его словам, расположилось одноцветное изображение герба области, на нижней — пашни, колосья, сельскохозяйственные животные и фрагмент зубчатого колеса. Глава региона отметил, что эскиз очень удачный и отражает важнейшие сферы АПК. Звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» будут присваивать за заслуги в развитии различных сельскохозяйственных направлений. Претендовать на него смогут жители региона, отработавшие в этой сфере не менее 10 лет.

Второй эскиз презентовала руководитель комитета по спорту Елена Чернышова. На нагрудном знаке нанесены одноцветное изображение герба области и «олимпийская» чаша с тремя стилизованными языками пламени. Елена Чернышова напомнила, что почетное звание будет присваиваться за личные заслуги в привлечении к занятиям спортом, в развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, в подготовке квалифицированных кадров, осуществляющих спортивную подготовку.