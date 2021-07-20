Вечером 21 июля закроют для машин площадь Ленина в Пскове

Движение возобновиться только после окончания работ, точного времени не называется.

В Пскове с 21:00 21 июля будет закрыта для транспорта площадь Ленина. Такая мера необходима для укладки асфальтового покрытия, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Также нельзя будет проехать по Ольгинскому мосту.

В связи с этим будет изменён маршрут некоторых городских автобусов. Так, автобусы №№ 4, 17, 116, №14 с Завеличья проследуют сначала по обычным маршрутам, затем — по улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую, далее — на Октябрьский проспект и вновь на маршрут.

Автобусы № 3 будут ходить по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, затем - улицу Кузнецкую и далее по обычному маршруту.

Автобусы №№ 124, 124а, 118 от деревни Неелово пойдут по Рижскому проспекту с поворотом на улицу Юбилейную, через мост Александра Невского до улицы Леона Поземского, с которой они повернут на хлебокомбинат и далее — на привычный маршрут.

Автобусы № 25 следуют от остановки «Улица Рокоссовского» поедут по улицам Коммунальной, Юбилейной, через мост Александра Невского до улицы Леона Поземского, затем они будут поворачивать на улицу Ипподромную и выходить на обычный маршрут.

Автобусы № 8А от площади Победы будут курсировать по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект, далее делать остановку у ЦУМа, разворачиваться и по улице Советской, через площадь Победы, по улицу Кузнецкую выезжать на мост имени 50-летия Октября, затем - по улице Юбилейной с поворотом на улицу Яна Райниса и далее по маршруту.

Автобусы № 19 от площади Победы пустят по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект, остановкой у ЦУМа и разворотом у площади Ленина. Далее они пойдут по улице Советской, через площадь Победы, по улицам Кузнецкой, Юбилейной, а затем по привычному маршруту.

Автобусные маршруты №№ 132, 151 в направлении улицы Рокоссовского от остановки «Улица Гагарина» пойдут по Октябрьскому проспекту с поворотом на улицу Гражданскую и обязательной остановкой на ней, далее - через площадь Победы, дамбу, улицу Максима Горького с выездом на Рижский проспект, после чего встанут на обычный маршрут.

Автобус № 136, 137 на улицу Текстильную поедут через мост Александра Невского до улицы Леона Поземского, с которой будут съезжать на улицу Ипподромную и возвращаться на маршрут.

Ремонт площади Ленина идёт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».