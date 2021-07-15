Печорские монахи будут по восемь часов дежурить в «красной зоне» инфекционной больницы в Пскове

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона монахи Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря будут ежедневно по восемь часов дежурить в реанимации в палатах «красной зоны» областной инфекционной больницы, сообщается в социальных сетях обители.

Монахи будут группам по 4-5 человек трудиться санитарами в «красной зоне», а также исполнять просьбы больных об исповеди и причащении.

Первое такое дежурство состоялось 14 июля. С первой группой иноков в больнице побывал митрополит Тихон.

Оказывать помощь в больнице могут и миряне. Желающим потрудиться в «красной зоне» следует записаться у помощника благочинного Псково-Печерского монастыря иеромонаха Гавриила.